Les refuges d'animaux de Meurthe-et-Moselle vont toucher une aide financière de "30 millions d'amis"

Alors que les refuges affichent complets en cet été, la fondation "30 millions d'amis" a décidé de débloquer 1,35 million d'euros à destination de plus de 200 établissements indépendants. En Meurthe-et-Moselle, les refuges d'Amance et de Velaine-en-Haye font partie des heureux élus.

"C'est merveilleux, c'est vraiment le top." Au refuge indépendant de Velaine-en-Haye, Angeline, animalière depuis 18 ans, est très heureux. Son établissement fait partie des 214 retenus par la fondation "30 millions d'amis" pour se partager une aide d'1,35 million d'euros. Un don mis en place auprès de refuges indépendants pour délester les 63 SPA de France, déjà particulièrement saturées cet été. "Ça peut servir à plein de choses, mais nos gros frais sont les frais vétérinaires car on veut les sauver", explique-t-elle.

Les chatteries affichent toutes complets. © Radio France - Arthur Blanc

Sauf que dans le même temps, à Velaine-en-Haye, la situation n'est pas forcément plus rose. Les 22 boxs sont occupés par 25 chiens, et une cinquantaine de chats sont actuellement hébergés. "Ça ne s'arrête plus. Les saisies et les abandons continuent. C'est tellement facile de s'en débarrasser que les gens ne s'en privent pas", regrette Angeline. Elle précise également que le phénomène n'est pas forcément plus important l'été : les abandons sont réguliers tout au long de l'année.

Angeline avec l'un des 50 chats hebergés dans le refuge. © Radio France - Arthur Blanc

Mais les bonnes nouvelles arrivent parfois. Et les adoptions se poursuivent malgré tout cet été. Tom vient justement d'adopter un petit chiot pour lui tenir compagnie dans son nouvel appartement. "Autant venir ici plutôt que dans un élevage pour un chien qui serait moins demandé que les autres", décrit-il. "On vit de très belles histoires et de très belles adoptions. C'est toujours un petit moment de joie quand on les voit partir", conclut Angeline.