Les "refuges de Gironde ont une mission d'intérêt général" face à la hausse des prix des croquettes

C'est un cortège bien particulier qui va serpenter les rues de Bordeaux ce week-end, une marche des croquettes ! Le but est d'aider les refuges à donner à manger à leurs chiens et chats, parce qu'avec l'inflation le prix des produits pour animaux grimpe de 15% et les abandons sont aussi en hausse de 15% au premier trimestre. Selon la co-présidente du parti animaliste, la girondine Hélène Thouy, "on est dans une impasse, dans une situation qui est préoccupante et contre laquelle il faut lutter puisque chaque année les abandons augmentent et avec la crise financière, effectivement ce chiffre a encore augmenté."

Les refuges vivent une sorte de double peine : beaucoup plus d'animaux à accueillir et ces prix en hausse. Hélène Thouy aimerait donc que le gouvernement s'empare du sujet : "Les refuges ont une mission d'intérêt général, pour les animaux de compagnie mais aussi pour les animaux d'élevage qui sont aussi souvent abandonnés parce que les propriétaires n'ont plus la capacité financière de les nourrir. On se retrouve donc avec des situations d'élevage particulièrement préoccupantes." Et de conclure "Les associations, là aussi, récupèrent ces animaux sans dispositif d'aide de l'Etat, avec des coûts incroyables que ça suppose et c'est anormal parce qu'ils assurent une mission d'intérêt général et il y a besoin d'avoir une aide étatique là dessus !"