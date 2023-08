Les refuges de la SPA saturés avec près de 8.300 animaux pris en charge fin juillet et des adoptions en baisse

Les abandons d'animaux sont en hausse et les adoptions en baisse cet été, alarme la SPA. L'association de protections des animaux indique ce lundi à France Bleu que les 63 refuges sont saturés avec 8.279 animaux pris en charge au 31 juillet. Un chiffre en hausse par rapport à un été classique où 7.500 animaux sont habituellement recueillis en refuge.

Entre le 1er mai et le 31 juillet, ce sont au total 12.181 animaux qui ont été abandonnés et recueillis par la SPA, une tendance similaire à l'année précédente, mais en parallèle les adoptions ont diminué d'1,5% sur un an. La SPA ne peut donc plus prendre en charge de nouveaux animaux si aucune place ne se libère.

Ce sont essentiellement des chats et des chiens qui se trouvent dans les refuges. Depuis le 31 mai, 8.541 chats et 2.955 chiens ont été abandonnés selon les chiffres de la SPA.