Les refuges de montagne ouvrent de plus en plus tôt pour le ski de printemps

La saison du ski de printemps est lancée. Une vingtaine de refuges viennent d'ouvrir dans les Alpes. Une réouverture qui se fait de plus en plus tôt, notamment en raison de l'engouement pour le ski de randonnée.

Après deux hivers compliqués avec le Covid, cette saison s'annonce comme celle du renouveau pour les refuges de montagne en Savoie et Haute-Savoie. Elle promet même d'être quasiment record pour certains comme celui de la Dent Parrachée, dans le parc de la Vanoise. Franck Buisson en est le gardien depuis 38 ans. Il dresse un constat simple il ouvre beaucoup plus tôt d'année en année.

Un engouement pour le ski de rando

"Je me souviens au tout début où je gardais le refuge, la période pour le ski de printemps, c'était du 15 mars au 15 mai, alors qu'aujourd'hui, c'est avancé de plus de 15 jours. On ouvre dès la fin février", explique Franck Buisson. "Il y a eu une grosse évolution de la pratique du ski de randonnée et maintenant, les conditions étant bonnes, dès janvier-février, on beaucoup de demandes". Cet engouement pour le ski de randonnée fait dire à ce gardien de refuge que certains comme la Dent Parrachée pourraient ouvrir toute l'année. "Je pense qu'on aurait tout le temps du monde".

Vers une fréquentation quasi record

L'engouement pour le ski de rando se ressent au refuge de la Dent Parrachée, où on est quasiment complets tous les soirs. Même chose au refuge du Col de la Vanoise, qui compte 130 places. Pierre Bedouelle est aide-gardien : "On part vraiment sur les chapeaux de roue. On sera complets samedi soir. On fera probablement aussi complets vendredi soir. Là, c'est clair que ça repart à toute vitesse. On a aussi la chance d'accueillir des personnes qui sont en formation dans le cadre de leur cursus de guide ou qui vont devenir chasseurs alpins. On a un public extrêmement varié désormais qui vient dans nos refuges".

Avec un démarrage de saison sur les chapeaux de roues, certains refuges pensent doubler leur fréquentation d'ici au mois de mai. A la Dent Parrachée, on mise sur plus de 2000 nuitées, contre 1200 une année de référence d'avant covid.

Au refuge de la Dent Parrachée, les adeptes du ski de rando sont de plus en plus nombreux et aux profils variés - © Franck Buisson