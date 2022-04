Les réfugiés ukrainiens de Moselle s'apprêtent à fêter la Pâques orthodoxe

Une semaine après les fêtes de Pâques pour les catholiques et les protestants, les orthodoxes s'apprêtent à le faire eux aussi ce dimanche. Mais cette année, en pleine guerre en Ukraine, les églises mosellanes devraient accueillir plus de monde avec la présence de réfugiés ukrainiens.

Ce sont des fêtes de Pâques qui vont avoir une saveur très particulière cette année. Ce dimanche, des cérémonies vont avoir lieu comme à l'église de Nilvange, où le prêtre Ilarion Keim attend plus de monde que d'habitude. "Il n'y a qu'une centaine de places et ça pourrait déborder un peu", confie-t-il. La cause : la venue cette année de nombreux réfugiés ukrainiens de Moselle, originaires d'un pays où les orthodoxes sont majoritaires, principalement à l'est, là où les combats sont les plus intenses.

Se réunir, malgré tout

"C'est la fête de la résurrection du Christ, donc on ne peut s'empêcher de penser à la résurrection de l'Ukraine." Voici en résumé le message qu'il devrait transmettre au cours de la cérémonie. "C'était l'une des premières demandes des réfugiés : de pouvoir fêter Pâques, même à plus de 2 000 kilomètres de chez eux", ajoute-t-il.

Message de paix

Mais les fêtes de Pâques ont presque commencé il y a deux semaines, lors du dimanche des rameaux. Depuis cette date, le prêtre Ilarion Keim a enchaîné les séances de confessions avec les réfugiés. "Ils m'ont entretenu de leurs problèmes avec une simplicité assez confondante pour nous qui ne connaissons pas cet état de guerre. J'ai vu des personnes qui sont restées pendant un mois dans une cave."

Les cérémonies se déroulant en Français comme en Ukrainien, tout le monde pourra comprendre le message. "Nous ne cesserons pas de prier pour la paix, mais à en croire les dernières nouvelles, je crois que ce n'est pas encore terminé." Alors son drapeau ukrainien continuera de flotter sur son balcon le temps qu'il faudra.