Les régions françaises en force au salon mondial de l'innovation, le CES de Las Vegas

La 50e édition du CES (Consumer electronic show), le salon mondial de l'innovation électronique, s'est ouverte jeudi à Las Vegas, aux États-Unis. Les régions françaises y sont très bien représentées, avec 275 stands.

La France est la troisième délégation (derrière la Chine et les États-Unis) en nombre d'exposants au 50e salon mondial de l'électronique, le CES, qui s'est ouvert ce jeudi à Las Vegas. Ce sont 275 startups de toutes les régions de France qui sont venues présenter leurs innovations.

Des objets, des applis, et même des facteurs

Venue de Brive, Orfea Acoustique y présente un objet qui pourrait faire un carton dans les entreprises où les salariés travaillent en open-space. Il permet d'agir sur le brouhaha souvent constaté dans les grands espaces de travail, en diminuant le bruit généré par les conversations et autres parasites sonores qui déconcentrent (plus d'infos ici).

Un objet pour réduire bruit dans les bureaux : une entreprise de Brive présente son innovation à Las Vegas #Corrèze https://t.co/5NMFMcUjrU pic.twitter.com/gEQoT1V1ps — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 5, 2017

Une entreprise du Puy-en-Velay est venue avec son application d'outils pédagogiques à destination des enseignants, une autre venu de Rennes veut révolutionner la façon d'acheter les jeux vidéos avec un service à la demande, et parmi la vingtaine de start-ups iséroises présentes les visiteurs pourront découvrir un pommeau de douche connecté comme un détecteur d'odeurs.

Quant à la Poste, elle a carrément missionner des facteurs pour vanter les mérites de son application qui veille sur les personnes âgées.

Les innovations françaises reconnues mondialement

Le CES est la plus grande vitrine mondiale pour ces innovations technologiques et permet de trouver des investisseurs. Cela fait plusieurs années que la France travaille à s'y faire une belle place. Signe du volontarisme des pouvoirs publics, les ministres Michel Sapin et Axelle Lemaire, ainsi que le candidat Les Républicains à la présidentielle François Fillon vont venir au salon, où beaucoup de startups bénéficient aussi d'un accompagnement.

D'après le cabinet CB Insights, les financements de la "French Tech", terme désignant le savoir-faire français dans ce type d'innovations, ont atteint un sommet depuis quatre ans à 1,5 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2016 (+71% comparé à l'ensemble de 2015). "Paris commence à sérieusement faire concurrence à Londres et Berlin en termes de nombre de transactions", relevait aussi la société de capital-risque Atomico début novembre. Mais parmi ces start-ups, beaucoup ont également une durée de vie très courte, parce qu'elles n'ont pas réussi à commercialiser leur idée ou parce qu'elles ont été rachetées pour pouvoir se développer.