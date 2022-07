Les règles à respecter en ce 14 juillet dans les Alpes-Maritimes

Faire la fête mais pas sans règles. À l'approche de la fête nationale, le préfet des Alpes-Maritimes rappelle les règles. Jusqu'au 14 juillet inclus, il est interdit aux particuliers de vendre, de détenir, et du coup forcément d'utiliser des "artifices de divertissement", à savoir des chandelles romaines, des batteries contenant des fusées d’artifice, des flammes de Bengale, des pétards etc...

En ce qui concerne les feux d'artifices organisés par les communes il existe également des règles. Les communes situées dans des zones où le risque de feu de forêt est important, "les feux d'artifice sont soumis à une demande d'autorisation de la mairie au plus tard un mois avant la date prévue". Et dans le contexte particulier de la sécheresse cette année, toutes les communes sont plus globalement appelées à solliciter l'avis des pompiers et à faire preuve de prudence. C'est pour cette raison que la plupart des feux d'artifices sont tirés depuis la mer dans les Alpes-Maritimes, pour éviter qu'une étincelle ne déclenche un incendie dans les terres.