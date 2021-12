"Les règles du concours de Miss France vont évoluer" confie la ministre Elisabeth Moréno

Elisabeth Moréno avait qualifié les règles du concours de Miss France de "has been". Elle est venue en parler avec les candidates de l'élection à Caen. Elle a confié qu'elle souhaitait les voir évoluer et leur a demandé de profiter de leur exposition médiatique pour défendre l'égalité hommes femmes.