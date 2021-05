Les regrets à Sainte-Mère-Eglise : à quelques jours près, les vétérans ratent l'anniversaire du D-Day

Le 9 juin les touristes étrangers pourront revenir en France, et dans la Manche : ce sera trop tard pour l'anniversaire du D-Day 2021 et la présence des vétérans dans le secteur de Sainte-Mère-Eglise.

Les associations qui accueillent les vétérans américains chaque année dans la Manche pour les cérémonies du 6 juin nourrissent des regrets. Cette année encore, épidémie oblige, ils ne seront pas là. Et ça se joue cette fois, à quelques jours près. La France devrait effectivement à nouveau accueillir des touristes étrangers avec pass sanitaire à partir du 9 juin.

D'où la colère de Maurice Renaud, il est président de l'association AVA "'Amis des vétérans américains" de Sainte-Mère-Eglise. "Des militaires devaient venir mais aussi des civils. Ils avaient leur billets en poche depuis des semaines, ils ont fait des réservations pour leurs logements. Evidemment ils ne vont pas venir après les commémorations. Je trouve aberrant qu'on ait fixé cette date du 9 juin pour les civils américains. On aurait pu ouvrir le 1er juin,, d'autant que ce ne sont pas des milliers de personnes qui vont arriver. "

Un regret pour ceux qui, dans la Manche, ouvrent grands leur portes aux vétérans

Alors que les cérémonies qui ne se sont déjà pas tenues en 2020, c'est un nouveau regret pour Véronique Molle. Cette habitante de Valognes, membre de l'association pour le retour des Vétérans en Normandie, accueille depuis 2015 des vétérans américains chez elle. " L'an dernier c'était le coup de massue pour tous, et on a perdu des vétérans pendant cette pandémie, c'est déchirant. On espérait vraiment que cette année on pourrait les recevoir. La date du 9 juin ça arrive trop tard, mais on aura l'opportunité peut-être de les recevoir dans d'autres conditions, plus détendus aussi, sans la foule

On les bichonnera, ils le méritent. On a hâte qu'on puisse organiser quelque chose, quelque soit le moment

Valérie Cardin, la présidente de l'association pour le retour des vétérans en Normandie espère les voir quand même cet été, peut être en juillet ou août. "Les années s'enchaînent et on ne peut pas les faire revenir, partager avec eux. Mais comme ils sont vaccinés, peut-être nous pourrons organiser un voyage, un accueil cet été. Il faut revoir toute l'organisation des familles d'accueil. "

L'association qui prépare une vidéo, des messages pour les vétérans, pour être près d'eux, malgré tout, le 6 juin.