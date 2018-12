Les points colis ne désemplissent pas à Rouen

Rouen, France

C'est le rush en cette période de Noël dans les boutiques rouennaises. Les points colis sont également concernés.

Thierry, buraliste dans la rue Cauchoise, croule sous les paquets. Il les entrepose dans sa réserve, bien sûr, mais également dans son magasin ! "J'en ai 120 dans ma boutique et je peux en restituer parfois jusqu'à 60 par jour en ce moment" précise-t-il. Et il en reçoit jusqu'à 20 par jour.

Le nombre de colis est plutôt stable sur un an. Même si le mouvement des gilets jaunes a incité les gens à acheter sur internet. Valérie, elle, est plutôt une habituée : "Je vais dans les centres commerciaux mais je privilégie les achats sur internet, c'est plus pratique pour moi".

C'est beaucoup de temps passé à restituer les colis mais c'est plutôt positif pour Thierry : "Je gagne 200 à 300€ par mois. Ça paye quelques factures !"

Des commerçants parfois à bout

La période des fêtes, c'est parfois stressant pour les clients. Ils peuvent devenir très vite impatient. Pour ce gérant d'une boutique s'en était trop. Il a décidé de faire une pause avant Noël. Aucun colis ne peut arriver chez lui. La raison ? Des clients trop pressés et désagréables selon lui : "Ils vivent dans un monde virtuel et n'ont plus l'habitude des boutiques. Les formules de politesse, ils ne connaissent plus." Il explique également recevoir de mauvaises notes sur Google quand il reprend quelques clients au comportement déplaisant. En plus de ça, les colis étaient trop nombreux l'an passé, 130 par jours, il ne pouvait pas faire face : "Je suis disquaire, mon métier c'est surtout du conseil. Avec les colis à restituer, je perds du temps et je ne fais pas mon vrai boulot". Sans oublier les appels et les e-mails des clients qui affluent pour avoir des nouvelles de leurs colis.

J'ai discuté avec certains commerçants, ils ont arrêté au bout de trois ou six mois. C'est trop de temps passé avec trop de conséquences négatives.

Ce commerçant avoue toucher environ 0,30 centimes par colis : "Ça ne nourrit pas un homme !"