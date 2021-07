Les relais routiers exemptés de pass sanitaire

Le pass sanitaire va bientôt entrer en vigueur pour les bars et les restaurants. La loi doit être votée début août. Mais le projet de loi ne prévoit pas de pass pour la restauration professionnelle routière et ferroviaire. C'est-à-dire dans les routiers.

Il faudra bientôt montrer patte blanche pour s'asseoir dans un bar ou un restaurant. La loi instaurant le pass sanitaire doit être votée début août. Mais le projet de loi prévoit quelques exceptions comme la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration professionnelle routière et ferroviaire, c'est-à-dire les relais routiers. Au centre routier le Kilomètre Delta à Nîmes, la nouvelle est bien accueillie, notamment par Rémi. "Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner, alors c'est bien mieux de ne pas être fliqué à ce point-là" assure le routier.

L'importance d'une vraie pause au relais routier

S'il n'y avait pas cette exception pour les routiers, les chauffeurs non vaccinés devraient manger dans leur camion. Et cette option n'est pas envisageable pour Philippe. "Au bout de quatre heures et demie de conduite on a besoin d'une pause oui. Il faut qu'on puisse manger, se doucher, et en fin de journée, on a besoin de chaleur, de discuter avec les collègues", justifie le routier.

C'est un soulagement pour nous, pour les clients et pour l'équipe

Ne pas avoir besoin de pass sanitaire pour les routiers va aussi faciliter la vie de Christelle Thirion. Elle est gérante du Kilomètres Delta. "C'est un soulagement pour nous, pour les clients et pour l'équipe, commente la gérante. Les gens sont assez tendus en ce moment, donc gérer l'agressivité de la clientèle en demandant le pass, il y a des gens qui refusent. Et je vais pas envoyer mes collaborateurs dans ce terrain hostile."

Manque d'information

Mais dans son restaurant, Christelle sert aussi des clients qui ne sont pas routiers. Devront-ils eux présenter un pass sanitaire ? Elle n'a encore pour l'instant aucune information. C'est aussi le cas de Claudia Potier.

Claudia Potier et son mari Jo tiennent le relais routier Ô64 le long de la départementale entre Remoulins et Bagnols sur Cèze. © Radio France - Juliette Fumey

La restauratrice tient avec son mari le relais routier Ô64 à Pouzilhac, le long de la départementale entre Remoulins et Bagnols-sur-Cèze. Ses clients sont des routiers mais pas seulement. Le midi elle travaille surtout avec des familles et des particuliers. "On n'a pas de note officielle. Moi j'ai compris que c'était uniquement les routiers qui n'auraient pas besoin du pass pour venir manger", explique la gérante. Elle devra peut-être faire la différence entre ses clients pour savoir lesquels devront présenter leur QR code. "L'avantage du routier c'est qu'on le voit arriver en camion. On le repère facilement. Je vais quand même contrôler. Forcément ça va être compliqué à gérer mais pour travailler on va tout faire, on va se couper en quatre", assure Claudia Potier.