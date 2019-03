Les reliques de Bernadette Soubirous dans l'Orne avant le Calvados

Sées, France

Après l'Eure, avant la Seine-Maritime et le Calvados, les reliques de Sainte Bernadette sont dans l'Orne jusqu'au 11 mars. Bernadette Soubirous est cette jeune fille qui a déclaré avoir vu la Vierge Marie à dix-huit reprises en 1858 dans la grotte de Massabielle aujourd'hui célèbre pour le pélerinage rendu à celle que l'on surnomme la petite messagère de la Vierge. Le reliquaire, qui pèse plus d'une centaine de kilos et qui contient une côte de la sainte, est exposé dans plusieurs églises du diocèse de Séez. "C'est Bernadette qui vient nous visiter alors que d'habitude c'est nous qui allons à Lourdes pour la prier" explique l'évêque de Séez, Mgr Jacques Habert.

La vénération des reliques de Sainte Bernadette est une première dans le département de l'Orne. "C'est une dévotion qui a été oubliée ces cinquante dernières années, poursuit le chef de l'Eglise ornaise. C'est une piété qui est remise un peu en valeur. Je crois que nous avons raison de nous inspirer de la vie des saints qui nous aide à avancer sur notre propre chemin."

Dans l'Orne...

Les reliques de Bernadette Soubirous sont visibles dans le diocèse de Séez jusqu'au 11 mars avant un départ pour la Seine Maritime.

Du 6 mars 18h au 7 mars 17h à Vimoutiers

Du 7 mars 18h au 8 mars 17h à Argentan

Du 8 mars 18h au 9 mars 17h à La Ferté-Macé

Du 9 mars 18h au 11 mars 12h à Flers

... avant le Calvados

Le reliquaire de Sainte Bernadette sera de retour dans le Calvados du 24 au 31 mars.