Les reliques de Bernadette Soubirous présentées à des enfants de Dordogne

Ils sont assis tous en rond, sur des tapis de gym. Face à eux, le père Maxence, et sur un gros coussin recouvert d'une nappe blanche, la relique. "C'est beau, ça fait aussi bizarre", chuchotent les enfants. C'est une grosse croix, en or, avec au milieu, un bout de corps de Bernadette, enfermé dans un médaillon. "Je ne sais pas si ce sont des cheveux, ou un morceau d'ongle", explique le père Maxence devant leurs yeux ébahis.

En Dordogne pendant trois jours

C'est lui qui a ramené la relique, depuis le sanctuaire de Lourdes. Elle est en Dordogne pendant trois jours. Dans des écoles privées de Bergerac, comme ici à Fénelon Guy, dans des églises de Ribérac et de Nontron, et à la cathédrale Saint-Front à Périgueux, ce dimanche toute la journée. "L'initiative est née pendant le confinement, explique le père Maxence. Le sanctuaire de Lourdes était alors peu accessible, et on s'est dit qu'il fallait qu'on amène la vierge Marie et sainte Bernadette dans les diocèses pour visiter les malades et les enfants. On a fait une quinzaine de diocèses, et on va continuer."

Les enfants, eux, sont ravis. Ce n'est pas la première fois qu'ils voient une relique, sainte Thérèse était déjà venue il y a quelques mois. Mais voir sainte Bernadette, à qui la vierge Marie est apparue 18 fois, c'est toujours émouvant. "A l'école normalement, on apprend dans les cahiers de catéchisme, on ne touche pas des parties du corps de quelqu'un ! C'est quelque chose qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie", sourit Jeanne, élève en CE2. Les enfants ont le droit de la toucher, chacun leur tour, et même de faire une petite prière, avant de la voir repartir, dans le coffre de la camionnette.