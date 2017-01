Les reliques de Jean-Paul II et Mère Teresa exposées à l'Ile-Bouchard

Dimanche 29 janvier, a lieu à l'Ile-Bouchard au sud de la Touraine, l'installation du reliquaire double Mère Teresa et du Pape Jean-Paul II. Deux reliques dédiés à deux saints contemporains, proches des croyants disent les fidèles de l'église Saint-Gilles.

Tout a commencé en fait par un simple courrier adressé par l'un des prêtres de l'Ile-Bouchard, le Père Xavier Malle à l'ancien secrétaire particulier de Jean Paul II. Une lettre en français pour demander une relique du Pape devenu saint. Quelques semaines plus tard, le Père Malle reçoit par la Poste et en recommandé un colis qui arrive de Cracovie contenant sur un très fin tissu en forme de petite marguerite, un goutte du sang de Jean Paul II.

Une goutte de sang de Jean Paul II déposé au coeur d'un très fin morceau de tissu. © Radio France - Marie-Ange Lescure

Ce sang du Pape a été conservé lors de son hospitalisation après l'attentat dont il a été victime sur la Place Saint Pierre à Rome le 13 mai 1981. Les médecins avaient prélevé du sang pour pouvoir faire des auto-transfusions.

La relique de Mère Térésa a été offerte au sanctuaire par la sœur d'un prêtre de l’Ile-Bouchard qui appartient aujourd'hui à la Congrégation des Missionnaires de la Charité, l'ordre religieux fondé par Mère Térésa. Et cette fois, ils 'agit d'un cheveu de la Sainte.

Un cheveu de Mère Térésa a été donné au sanctuaire de l'Ile-Bouchard par l'une des soeurs de la Congrégation fondée par la religieuse en Indre © Maxppp - Marie-Ange Lescure

Le reliquaire double des reliques de Mère Térésa et Jean-Paul II a déjà été béni le dimanche 4 septembre 2016 par Mgr Gérard Defois, archevêque émérite de Lille.

Il s'agit de reliques de catégorie 1, c'est à dire des parties du corps du saint ou de la sainte. Les reliques de catégorie 2, comme la calotte de Jean-Paul II offerte à l'église de Montrésor à côté de Loches, sont des objets ou des tissus ayant été au contact du saint.

Le reliquaire qui accueille les deux reliques de Mère Térésa et Jean-Paul II © Radio France - Marie-Ange Lescure

Ces deux reliques sont désormais installés dans un unique reliquaire exposé dans la chapelle Sainte Anne dans l'église de l'Ile-Bouchard. Il a été réalisé par un orfèvre de la Charents - Louis-Guilllaume Piéchaud et représente une église romane stylisée en bois orné de patines rouges et vertes au feu, de feuilles d'or et d'argent avec enchâssés des cabochons de cristal de roche, d'améthyste et de calcédoine. Un reliquaire réalisé grâce à la générosité de quelques donateurs. Il sera exposé face au reliquaire des parents de Sainte Thérèse de Lisieux - Louis et Zélie Martin - canonisés à Rome le 18 octobre 2015 par le pape François.

Dans ce reliquaire seront également scellés "pour les siècles à venir" deux documents attestant l'authenticité des deux reliques présentées.

Bien évidemment, de tels "trésors" ont nécessité des travaux de mise en sécurité de l'église Saint Gilles, dont des caméras de surveillance. L'église est aussi fermée tous les soirs et rouverte pour la première messe du matin.