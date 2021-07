Les renforts saisonniers de gendarmes arrivent sur le littoral manchois pour l'été

Comme chaque année, les renforts estivaux de gendarmes arrivent dans les départements touristiques. C'est le cas dans la Manche avec 49 gendarmes supplémentaires dont 41 réservistes -le département dispose d'un vivier de 300 réservistes- qui seront présent dans les stations balnéaires principales. Une particularité aussi cette année à partir du dimanche18 juillet : une patrouille à cheval de la garde républicaine sera présente en permanence au Mont-Saint-Michel.

" Il s'agit d'assurer une présence, de rassurer les touristes et de dissuader les gens qui auraient de mauvaises intentions. Il y aura des patrouilles de jour comme de nuit " explique le préfet de la Manche, Gérard Gavory

" chaque été, on attend les gendarmes avec impatience "

Les renforts sont un peu plus nombreux cette année, parce que le département s'attend à avoir encor p lus de monde avec la crise sanitaire et les voyages à l'étranger plus compliqués.

Un poste provisoire est également installé à Jullouville, au sud de Granville. Une commune où la population est multipliée par 10 en été, près de 25000 personnes en juillet-août contre 2000 tout au long de l'année. Forcément, c'est plus compliqué à gérer pour le maire, Alain Brière, content de voir arriver ces renforts " chaque été, on attend les gendarmes avec impatience alors que la saison commence avec les résultats du bac. Les jeunes viennent ensuite faire la fête et cette année, ils en ont encore plus besoin , alors les gendarmes sont un bon soutien pour les canaliser." A Jullouville, le maire met à disposition 8 logements pour les gendarmes.

Une quarantaine de réservistes

Dans l'ensemble du département, ce sont une quarantaine de réservistes qui sont présents dans les stations balnéaires principales avant tout pour rassurer habitants et visiteurs explique le lieutenant colonel Yannick le Sausse, numéro 2 des gendarmes dans la Manche " On est sur des missions de prévention, de visibilité. Il s'agit de rassurer la population."

Moi je demande aux hommes et femmes engagés sur ces renforts côtiers d'aller au contact de la population et d'être très présent et très visible

Les renforts qui seront présents sur le littoral jusqu'à la fin des vacances, le 30 août