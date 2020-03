Les réseaux internet et mobile devraient tenir le choc face au coronavirus

Internet va-t-il tenir le coup ? Joindre ses proches, travailler de chez soi, suivre les cours ou encore regarder ses séries préférées en streaming (diffusion en direct) va être de plus en plus indispensable, confinement oblige. Si la plateforme "Ma classe à la maison" a connu des déboires lors de son lancement à cause de serveurs faiblards, tout comme certains outils d'entreprise, les professionnels des télécoms sont formels : il n'y aura pas de souci de débit en France.

Des infrastructures solides

D'après les professionnels des télécoms qui gèrent les réseaux de câblage et l'entretien des infrastructures les installations actuelles sont "surdimensionnées" par rapport à nos habitudes de consommation et peuvent aussi encaisser un surcroît d'activité. En outre, 15 000 techniciens sont mobilisés à travers le pays pour veiller à leur bon fonctionnement et intervenir au plus vite en cas de panne.

Pas question donc de restreindre l'accès aux site de divertissement, d'autant que des plateformes comme Netflix ou Amazon ont les infrastructures nécessaires pour gérer un flux de visites conséquents. S'il reste une inquiétude, c'est sur un éventuel pic de consommation local : si tous les usagers regardaient par exemple un film sur le même site, et sur une même zone géographique.

Surfez de manière raisonnable

C'est pour cela que la Fédération française des télécoms lance un appel : utilisez internet de manière raisonnable. Parmi les bons conseils, privilégiez une connexion en WiFi chez vous plutôt que sur les réseaux mobiles en 3 ou 4G. Vous pouvez aussi télécharger les films (en WiFi) avant de les regarder en mode hors ligne, réduisez aussi votre temps de lecture de vidéos en streaming (même chose pour les jeux vidéo en ligne).

Doit-on s'attendre à un bridage des services sur internet ? Normalement non, en raison du principe de neutralité du net, consacré par la loi en 2016. Ce principe veut que les fournisseurs d'accès ne peuvent pas facturer un service plus cher qu'un autre, et ne peuvent pas non plus réduire le débit sur certains. Mais d'après des spécialistes, l'État pourrait, pour motif exceptionnel, déroger à cette règle.