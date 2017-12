La ville de Reims a lancé sa nouvelle campagne de communication. Six visuels représentant les symboles de la ville accompagnés du slogan "Je suis Rémois et fier de l'être" ont été diffusés sur les réseaux sociaux.

La mairie de Reims a retenu six motifs caractérisant la fierté d'être Rémois: le biscuit rose, le bouchon de champagne, le maillot du footballeur Raymond Kopa, la Victoire Aillée (la statue de la fontaine Subé, Place d'Erlon), le Luchrone et l'Ange au sourire (une sculpture sur la façade de la cathédrale).

Chaque motif a été diffusé individuellement sur les réseaux sociaux pour inciter les habitants à les partager et à faire la promotion de la ville. Quelques auto-collants et cartes postales sont disponibles à la mairie ou à l'office du tourisme. Quand on les montre aux Rémois, chacun a sa petite anecdote.

La ville de Reims invite les Rémois à voter en ligne pour leur symbole préféré. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont moins enthousiastes. Des internautes s'interrogent sur le coût de l'opération. La mairie assure que le coût est "minime", l'opération ayant été réalisée en interne, sans faire appel à une agence de communication.

Sur Twitter, certains Rémois regrettent l'esthétique des visuels

Je préfère l'ange au sourire, dommage c'est le moins bien dessiné — GaëlleDeReims (@gaelledereims) December 17, 2017

D'autres déplorent l'absence de version féminisée "Je suis Rémoise"

J'aimerais voter mais je suis rémoise. Je ne peux pas, donc ? 🤔 — ☄ your local bitch (@himynameishow) December 14, 2017

Pour cet internaute, la performance de Miss Champagne-Ardenne, qui a fini troisième à l'élection de Miss France ce week-end, pourrait inspirer un nouveau symbole de la ville de Reims.

La mairie de Reims n'a pas encore indiqué à quoi servira le résultat du vote entre les six symboles.