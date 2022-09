La coupure d'un câble de fibre optique provoque des dysfonctionnement sur le réseau d'Orange dans sept communes du nord de la Haute-Vienne. Les appels téléphoniques par fixe et mobile sont impactés, ainsi que les connexions internet pour les abonnés de l'opérateur dans ce secteur.

Les réseaux téléphoniques et internet d'Orange perturbés dans le nord de la Haute-Vienne

Les réseaux internet et téléphoniques mobiles et fixe sont perturbés ce vendredi pour les abonnés Orange de sept communes du nord de la Haute-Vienne.

Les appel sur des téléphones fixes et portables du réseau Orange, ainsi que les connexions internet des abonnés de cet opérateur sont perturbés depuis ce vendredi matin dans le nord de la Haute-Vienne. Les dysfonctionnement sont liés à la coupure d'un câble de fibre optique situé entre Chauvigny et Saint-Savin dans la Vienne et côté haut-viennois, cela impacte aussi les sept communes suivantes en Haute-Vienne :

Azat-le-Ris

Jouac

Lussac-les-Églises

Saint-Léger-Magnazeix

Saint-Martin-le-Mault

Tersannes

Verneuil-Moustiers

Selon un communiqué de la préfecture de la Haute-Vienne, le réseau devrait être rétabli d’ici la fin de journée. En cas d'urgence, il faut composer le 112 depuis un mobile pour joindre les secours.