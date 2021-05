Les réservations dans les gîtes et les campings en très forte hausse depuis jeudi, en Occitanie

Depuis quelques jours, il y a un rush dans les centrales de réservation pour les vacances. Depuis jeudi soir, jour où les mesures de déconfinement ont été dévoilées par le gouvernement, les centres d’appels des campings et autres gîtes de France ont été pris d’assaut par les futurs vacanciers. Beaucoup d’entre vous ont réservé pour l’été.

Une grande maison pour toute la famille

Depuis jeudi dans les centrales de réservation, c’est la folie. Nos départements et notamment le Tarn correspondent bien à la demande. Les futures vacanciers veulent être en campagne, au vert puisque tout ne sera pas forcément accessible dans les villes. Ils veulent une piscine. Ils veulent aussi des grandes maisons pour pouvoir se réunir en famille, avec les différentes générations. Rattraper le temps perdu de cette année. Visiblement, le mois d’août est particulièrement prisé. C’est plus loin… on sera davantage vaccinés. Mais le mois de septembre est aussi très demandé. L’assurance de partir sans qu’il y ait trop de monde. Enfin, très souvent, ceux qui réservent demandent si les consignes sanitaires sont bien respectées avec la désinfection des gîtes avant l’entrée notamment. Clairement, ce seront encore des vacances où le coronavirus sera toujours un peu dans les têtes.

"Tout va être pris d'assaut"

Les familles, surtout, attendaient avant de passer le pas. Et maintenant, elles peuvent commencer à se projeter. Et puis, il y a tous ceux qui s’étaient promis de s’y mettre ce week-end et qui vont réserver dans les jours à venir… "On cherche sur AirBnB » dit cette maman. « La Bretagne ou le Pays Basque. Il nous faut une maison pour huit. Mais il faut se dépêcher. Tout va être pris d’assaut."

D’autres en revanche, comme ces retraités albigeois, vont attendre. Échaudés par les difficultés de l’an dernier. "L’an dernier, nous avons dû tout annuler. C’est fastidieux."

Enfin pour ceux qui rêvent d’un autre dépaysement, d’Espagne par exemple, on attend encore. " Et pourtant, on en a très envie", dit Violette. "Voir enfin autre chose, la plage, une autre mentalité. Mais, il faudra sans doute un vaccin."

Eric Chetioui est le directeur de Gite de France en Ariège et depuis quelques jours c'est l'euphorie. Tous le monde veut venir en vacances en Ariège !