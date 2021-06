Les réservations entre particuliers en Provence explosent pour cet été

Ça chauffe pour les réservations de cet été ! Depuis le mois de mai et le début du déconfinement, les réservations se multiplient et notamment pour les logements entre particuliers via Airbnb ou par l'intermédiaire des Gites de France. En raison des restrictions sur les voyages à l'étranger, les Français partent en grande majorité en France. L'été dernier : Provence-Alpes-Côte avait déjà connu une hausse de 16 % de la clientèle française. Ce qui avait pu compenser la chute de 52% des clientèles internationales. Selon le Comité Régional du tourisme en PACA, pour le mois de juillet, les réservations sont en hausse de 30% par rapport à 2020.

Un énorme succès pour les Gites de France

Pour mois de juillet, le taux de réservation dans les Gites de France des Bouches-du-Rhône approche actuellement les 88 %. Pour le mois d’août, ce taux est compris entre 90% et 95 %. Selon Patricia Carrier, directrice de Gites de France dans les Bouches-du-Rhône : "on a encore énormément de demandes. Les clients sont prêts à prendre tout ce qu'il reste. Il y a comme une urgence. _Tout est bon à prendre. Les prix ne sont absolument pas négociés_".

"Les clients sont prêts à prendre tout ce qu'il reste. Il y a comme une urgence"_-_Patricia Carrier, directrice de Gites de France dans les Bouches-du-Rhône

Pour elle ce succès des gîtes s'explique par deux raisons "d'abord, les français ne peuvent pas partir à l'étranger et surtout il y a un grand retour à la valeur famille, tribu. C'est le temps des retrouvailles en famille, des repas pris tous ensemble".

Le produit phare : la maison avec piscine

La plate forme de locations Airbnb qui ne communique aucun chiffre concernant les réservations confirme toutefois que cet été le type de séjour le plus populaire est le voyage en famille, loin des grandes métropoles. Les grandes escapades à la campagne séduisent les vacanciers qui après des mois de confinement sont à la recherche de grands espaces. Le produit phare reste la maison indépendante avec piscine. Ce type de bien part sans aucun problème et les vacanciers n'hésitent plus à réserver loin de la mer et des lieux touristiques.