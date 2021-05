L'Etablissement Français du Sang (EFS) lance un appel d'urgence à la mobilisation, en Bretagne. En effet, les stocks de sang au plus bas entre autres en raison des jours fériés de mai, ils ont causé une baisse importante des réserves. Tout un chacun est invité à donner dès que possible.

Les réserves de sang sont au plus bas, un appel d'urgence aux dons lancé en Bretagne

Moins de 85.000 poches de sang sont disponibles en Bretagne, alors qu'il en faudrait 110.000 selon l'antenne régionale de l'Etablissement Français du Sang. C'est la raison pour laquelle l'EFS lance ce lundi un appel d'urgence à la mobilisation, à travers l'opération "un mois pour tous donner" du 9 juin au 9 juillet.

Réserves au plus bas, les groupes O et B particulièrement

Les jours fériés de mai "ont causé une baisse importante des réserves", et l’EFS constate avec le déconfinement "une chute de la fréquentation de ses collectes". Les réserves de sang sont "désormais trop basses et la situation actuelle est très fragile", en particulier sur les groupes sanguins O et B.

Dons sur rendez-vous

Outre la remise à niveau des stocks, l'appel lancé vise aussi à renforcer les réserves avant les vacances d'été. Que ce soit dans les six maisons du don (Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes et Saint-Brieuc) ou les collectes mobiles. En raison de la crise sanitaire, il faut prendre rendez-vous pour aller donner son sang. Pour savoir où donner et s’inscrire, même jusqu’à la dernière minute, il faut consulter le site dondesang.efs.sante.fr rubrique "Rdv en ligne" ou sur l’application "Don de sang".

Puis-je donner si je suis vacciné ou si j'ai eu le Covid ?

Avec les vaccins actuels, dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter.

En cas de contamination à la Covid-19, si le donneur a eu des symptômes, il faut attendre 14 jours après la fin des symptômes pour effectuer un don. Si le donneur est testé positif (RT-PCR ou test antigénique) sans avoir eu de symptômes : attendre 14 jours après le test pour pouvoir donner.