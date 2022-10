Les réserves françaises de gaz sont pleines, annonce la Commission de régulation de l'énergie

En préparation de l'hiver à venir, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) annonce ce mercredi que les réserves françaises de gaz sont pleines. "Au 5 octobre, les fournisseurs ont déjà constitué près de 130 TWh de réserves de gaz, un niveau supérieur à la moyenne des dernières années", écrit la Commission dans un communiqué. Les stockages sont remplis à plus de 99% et ces volumes de gaz représentent "environ deux tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La CRE précise que "des importations de gaz norvégien, de gaz naturel liquéfié ainsi que les échanges avec nos voisins européens viendront compléter ces volumes pour alimenter les consommateurs français tout au long de l'hiver". Néanmoins, ce remplissage des réserves n'a pas été simple, notamment en raison d'un "prix élevé du gaz" explique la Commission qui tient à rappeler que des tensions restent néanmoins possibles cet hiver. La CRE appelle donc à un "effort collectif" pour réduire les consommations d'énergie.