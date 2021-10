Les résidants de la maison de retraite de Saint-Julien-du-Sault s'exposent en photos dans le village

Saint Julien du sault met en lumière les résidants de la maison de retraite.

Une exposition propose des clichés, pris ces trois dernières années, des résidants de l'EHPAD de la commune. Une initiative originale pour dire que ces établissements ne sont plus sous cloche comme pendant la pandémie. Paulette découvre, surprise, son portrait sur papier glacé, affiché sur les grilles de l'entrée de l'EHPAD. "je me voyais pas si vieille" s'exclame-t-elle. Son portrait montre un large sourire, des yeux malicieux que le fils de Paulette trouve très représentatif de sa maman. Des photos pleine d'humanité, exposées dans une salle d'exposition, à côté de la mairie. Peggy Frattini, l'animatrice de la maison de retraite les regarde avec beaucoup d'émotion : "Les familles sont ravies. Pour certaines, il y a eu une vraie émotion de voir leur proche dégager quelque chose qu'elles ne voyaient plus, sans doute à cause de la maladie et du vieillissement. Et quelque part cela leur a permis de retrouver cette étincelle d'antan". Car la crise sanitaire a distendu les liens entre les résidants et leurs familles. Les confinements, les restrictions de sorties et de visites ont impacté les relations et redécouvrir son parent sur une belle photo touche les familles.

"Ce qui m'intéresse c'est l'intimité, un quotidien qui n'est jamais réellement montré - Le photographe Thai Binh Phan Van

La pandémie a donné à certains clichés une tonalité plus grave, marquée par la solitude. Mais cela a aussi renforcé la conviction du photographe Thai Binh Phan Van de mener ce travail. "Ce qui m'intéresse c'est l'intimité, un quotidien qui n'est jamais réellement montré. qui est souvent assez controversé médiatiquement. Ce qui m'intéressais était justement de pouvoir m'inscrire en contractions avec ces préjugés là".

L'exposition est à voir jusqu'au 22 octobre salle Abel Pathier à Saint-Julien-du-Sault. L'entrée est libre. Ensuite elle sera installée dans l'Ehpad, un peu comme des photos de famille.