Coronavirus : Les résidents d'un Ehpad d'Ollioules attendent vos dessins !

Les 85 résidents de l'Ehpad "Orpéa-Victoria" d'Ollioules (Var), privés des visites de leurs familles depuis le début de l'épidémie de COVID-19, ont besoin de vous ! Ils souhaitent, pour égayer leurs journées, recevoir par mail (animation.ollioules@orpea.net) des dessins d'enfants... ou d'adultes ! Les œuvres seront imprimées pour être ensuite exposées dans les couloirs de la résidence. C'est l'opération "Un dessin pour un ancien" lancée par l'animatrice de l'établissement.

"Réchauffer le coeur de nos anciens privés de visite"

Céline Armbruster, l'animatrice, explique que même si les résidents "communiquent avec leurs familles par téléphone ou vidéo, ils se sentent isolés. Ces dessins permettent donc de maintenir le lien avec l'extérieur et réchauffent le cœur de nos anciens." Une cinquantaine de dessins, photos et poèmes a déjà été envoyée à l'Ehpad "Orpéa-Victoria" : "Je réunis tous les résidents et je leur montre les dessins que nous avons reçus. C'est un moment de partage, ils commentent les photos, les prénoms et les âges des enfants. Ils passent _un après-midi à discuter autour de ces dessins_." poursuit l'animatrice.

Tous à vos crayons !

L'animatrice précise que l'appel s'adresse à tous : enfants, parents et grands-parents : "Il n'y a pas d'âge pour dessiner. Pendant cette période de confinement, tous les Français peuvent prendre leurs plus beaux crayons pour apporter un peu de soleil dans le cœur de nos résidents".

Les dessins sont à transmettre à l'adresse mail suivante : animation.ollioules@orpea.net avec le prénom et l'âge de l'artiste !