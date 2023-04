Les résidents d'un Ehpad de Bourges font un carton en chantant sur les réseaux sociaux

Des petits mouvements de danse, de grands sourires sur le visage, une chorégraphie travaillée : chaque vidéo publiée par l'Ehpad Taillegrain sur le réseau social TikTok est un concentré de joie. Depuis un peu plus de deux mois, les résidentes et résidents de la maison de retraite située à Bourges sélectionnent des musiques et se filment. L'impact est énorme : la vidéo la plus visionnée cumule 1,5 million de vues. Et au total, les 18 publications ont été vues sept millions de fois.

Des commentaires positifs et un plaisir pour les résidents

36.000 personnes sont abonnées au compte de l'Ehpad, en attendant avec curiosité les nouvelles vidéos. Et les retours sont très positifs. "Là où on a été très surpris, ce sont les milliers de commentaires bienveillants à l'égard de nos résidents", confie Pierre-Yves Halin, reponsable communication de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges, qui gère l'Ehpad Taillegrain. Les témoignages des internautes sont en effet très enthousiastes. "Comme tout le monde le dit, je suis la reine, s'amuse Annick, l'une des résidentes et star d'une vidéo. De mon temps, on n'avait pas des chansons comme ça. J'aime bien faire ça, on a bien rigolé. J'aimerais continuer", ajoute-t-elle.

"La première vidéo était un peu brouillonne, se rappelle Chloé Simonet, aide-soignante qui s'amuse à tourner les vidéos avec des collègues. Mais on a eu un buzz incroyable. Alors on a aussi proposé du rap parce qu'une résidente connaissait une chanson", précise-t-elle.

Une façon de communiquer sur les métiers en maison de retraite

Parmi les commentaires laissés par les utilisateurs du réseau social TikTok, certains font part de leur intérêt pour les métiers des soins. "Ils veulent en savoir plus sur les métiers à l'Ehpad de Taillegrain, les formations, la profession d'aide-soignant, confirme Pierre-Yves Halin. C'est le seul réseau social où on est le plus suivi par des jeunes de 18 à 25 ans. Si on peut les intéresser à travailler dans ce secteur, dans notre établissement ou ailleurs, on aura tout gagné. C'est plus qu'un plaisir", conclut le chargé de communication de l'hôpital.