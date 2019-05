Les résidents de l'Ehpad de Bésayes manifestent contre un projet de poulailler industriel qui doit s'installer tout près

Bésayes, France

sIls ne veulent pas d'un poulailler géant juste en face de leur maison de retraite. Une manifestation était organisée ce samedi après-midi à Bésayes dans la Drôme, pour protester contre le projet d'un élevage industriel de 29 990 poules. Selon le permis accordé par la mairie, il doit être construit à 240 mètres de l'Ehpad des Monts du Matin.

Mettre un poulailler devant cette maison de retraite, c'est inadmissible" - Charlotte, une habitante de Bésayes.

"Ce que Madame le maire nous impose, c'est horrible", lâche une des résidentes à travers le mégaphone. "C'est vrai que mettre un poulailler devant cette maison de retraite, c'est inadmissible", confie Charlotte, une habitante de Bésayes, venue soutenir les résidents.

Les résidents de l’Ehpad et des membres du personnel prennent la parole tour à tour pour dire leur opposition à ce projet de poulailler géant qui doit s’installer à 240 mètres de l’Ehpad #Drômepic.twitter.com/hUqqoxz7lT — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 4, 2019

Parmi la centaine de personnes présente, il y a aussi les familles des 84 pensionnaires. "Imaginez l'odeur et les mouches si on construit ce poulailler juste là !", s'énerve Yves. "On a rien contre l'agriculteur qui veut s'installer", poursuit Marie-Jeanne, dont la belle-mère est aux Monts du Matin. "On sait que c'est son gagne-pain, mais nous on regarde aussi le bien-être des résidents."

Comme les pensionnaires ont du mal à se déplacer, les familles et le personnel ont manifesté à leur place autour de l'Ehpad. Avec à la main, des pancartes où sont inscrits les noms de 84 résidents. "Ça fait plaisir de voir qu'on nous soutient", confie Christiane, arrivée dans l'Ehpad il y a quelques mois. "Je crois que Madame Marteau ne pensait pas qu'on bougerait comme ça !"

Les familles des résidents et le personnel de l'Ehpad ont manifesté autour de l'établissement. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La vieille dame parle de Madame Manteaux, la maire de Bésayes, avec qui le dialogue est compliqué selon le directeur des Monts du Matin. "Rien ne bouge", explique Didier Meyrand. Il a donc fait un recours contre ce permis de construire. "Madame le maire à jusqu'au 9 juin pour se positionner et éventuellement retirer l'arrêté de permis." Si ce n'est pas le cas, le directeur envisage de saisir le tribunal administratif pour le faire annuler.

Concernant la pétition lancée sur internet contre ce projet de poulailler géant, elle a recueilli plus de 42 000 signatures.