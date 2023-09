Les résidents de l'Ehpad de Mailly-Le-Château se la jouent façon Broadway

C'est un spectacle inhabituel qui sera joué le vendredi 29 septembre à Auxerrexpo : en ouverture du Salon des Seniors, des résidents et des membres du personnel de l'Ehpad de Mailly-Le-Château présenteront une pièce, intitulée « Être Acteurs de leur Vie », qu'ils ont écrite et qu'ils interprètent sur scène.

ⓘ Publicité

loading

C'est un spectacle d'environ 15 minutes, qui a été répété pendant un an. Il se compose de courtes saynètes inspirées de leur quotidien et de leurs souvenirs, avec des chansons et beaucoup de bonne humeur. Une dizaine de résidents sont sur scène, accompagnés d'un accordéoniste et de plusieurs membres du personnel : animatrices, psychologue ou auxiliaire de vie. Tout le monde s'est investi avec enthousiasme. "On a bien rigolé ! Cela s'est super bien passé, même si au départ ce n'était pas évident. Mais c'est super, on est content de leur investissement et nous aussi, on y met du cœur", explique Manon, auxiliaire de vie, qui prête sa superbe voix au spectacle.

"ça nous réveille" (Françoise, 91 ans)

Même joie pour les acteurs-résidents. "C'est une très bonne chose, c'est très bon pour les résidents, ça nous réveille !" assure Françoise. "Au départ, je ne voulais pas trop, j'avais peur ne pas retenir le texte, mais finalement ça s'est bien passé et j'aime bien", ajoute Jean-Michel. "Je trouve ça formidable. Je suis assez timide et faire du théâtre, ça aide à s'exprimer", poursuit Sylvie. Sa collègue, elle aussi prénommée Sylvie, conclut : "Cela me plait beaucoup, on peut s'exprimer et on essaye de s'améliorer à chaque fois".

Françoise, 91 ans, ancienne enseignante devenue comédienne le temps de ce projet. © Radio France - Delphine Martin

loading

Ce projet fait la fierté de Corinne Fauconnier, la directrice. Elle l'aborde comme un manifeste : "il y a un double objectif. D'abord changer le regard sur nos établissements, montrer qu'il y a de la vie, qu'ont peut avoir des projets un peu fous et rendre les résidents acteurs de leur vie. Et l'équipe est présente sur scène aussi. On passe beaucoup de temps ensemble et on fait des belles choses ensemble. C'est aussi pour changer le regard des futurs professionnels sur nos métiers".

Montrer qu'il y a de la vie dans les maisons de retraites

Au-delà des bienfaits de ce type d'activités pour l'autonomie, la mobilité ou la mémoire, ce projet est aussi bénéfique pour le moral des résidents. "C'est une création de lien incroyable ! C'est un groupe qui s'est constitué, qui s'est revu chaque semaine voire plusieurs fois par semaine, qui rassemble des personnes très différentes. Ces personnes n'auraient jamais eu l'occasion de se parler sans ce projet. Il y a vraiment un lien incroyable qui s'est créé", explique Myriam Prokob, la psychologue de l'établissement.

loading

Le spectacle intitulé « Être Acteurs de leur Vie » par sera donné à 11h15, le 29 septembre à Auxerrexpo, juste après les discours d'inauguration du salon des séniors.