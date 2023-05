Les résidents de l'Ehpad de Saint-Vaast-la-Hougue reçoivent des cartes postales de toute la France

Ils reçoivent des nouvelles de France et du monde entier… par cartes postales ! Une "Opération Cartes Postales" a lieu depuis le mois de mars 2023, dans l'Ehpad du Val de Saire, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

L'idée est simple : chacun, famille, amis des résidents, mais aussi illustre inconnu, peut envoyer une carte de sa ville d'origine à l'établissement manchois, avec un petit mot à destination de ces derniers. "Je n'avais jamais reçu de carte postale de ma vie ! sourit Emile, 88 ans, ancien pêcheur. C'est vrai que c'est gentil, c'est vraiment très gentil."

Sur un grand panneau en liège, dans la salle à manger de l'Ehpad, une carte de la France a été accrochée. "Pour chaque carte postale, on recense la ville d'origine de l'expéditeur et hop, on met une punaise dessus ! Comme ça on sait d'où vient la carte", explique Florence Ponceau, animatrice dans l'établissement. Parmi les villes les plus représentées, beaucoup sont en Normandie, en Bretagne, mais également en Alsace, en Gironde et même en Corse ! "On a aussi des gens qui nous ont écrit depuis l'étranger, les Etats-Unis, le Japon, c'est impressionnant !", se réjouit Florence Ponceau.

Créer du contact avec les résidents

Une fois par semaine, elle organise une session cartes postales, au cours de laquelle elle lit aux résidents le contenu de ces dernières. "Et ça suscite toujours des discussions : en voyant d'où le courrier vient, ils se rappellent des vacances passées dans ces lieux, des souvenirs de jeunesse, c'est vraiment super pour eux." Julienne par exemple, apprécie particulièrement ces courriers, "car je n'ai jamais vraiment voyager dans ma vie, alors cela nous fait nous évader !"

Une évasion et des attentions nécessaires pour ces personnes âgées : c'est l'avis de Nelly Pfohl, qui a eu l'idée de lancer cette opération. "Ma mère est résidente ici depuis octobre dernier et c'est vrai qu'avant cela, je n'allais jamais dans les Ehpad… C'est important de leur apporter de la compagnie, une présence, ils ont besoin de contacts, d'avoir du lien, sinon ils restent isolés ici."

Prochaine étape du projet : organiser des repas à thème, en fonction de l'origine des cartes postales reçues. Si vous souhaitez envoyer vous aussi une carte postale aux résidentes et résidents de l'établissement, il faut écrire à l'adresse suivante : "Opération carte postale / Ehpad la Goudalie / 2 rue du 8 Mai / 50 550 Saint-Vaast-la-Hougue".