Les résidents de l'EHPAD de Vermenton attendent des cartes postales

Lorsqu'on est résident en EHPAD, on part rarement, voire jamais, en vacances. Alors cet été, Morène Durigot, une des animatrice, a eu une idée pour permettre aux habitants de l'EHPAD de Vermenton de sortir un peu de leur quotidien et de voyager, au moins en esprit : demander aux vacanciers d'envoyer des cartes postales. Elles seront lues par les résidents tout au long de l'été, de quoi faire resurgir des souvenirs. Ils répondront ensuite au courriers, une façon aussi de se sentir moins seul.

"Chaque carte postale, c'est un nouveau rêve"

Pierre, 101 ans, lit la première carte qu'il reçoit, envoyée depuis la Crète : "on voyage là, la ville, le port, c'est un rêve. Je n'ai pas envie d'y aller parce que je suis trop vieux, mais je le vois, je suis dedans. A nos âges rêver comme ça... Quand vous regardez une carte postale, vous voyez autre chose, un pays." Des images qui font voyager, et qui rappellent des souvenirs. Pierre se rappelle de ses premières vacances, à 9 ans, à Dieppe. Monique elle, se rappelle de la rencontre avec son mari, il y a 63 ans : "j'ai un souvenir épouvantable, commence-t-elle avec un sourire espiègle, un voyage organisé au Portugal, où j'ai rencontré mon mari." Mais il y a un endroit d'où Monique aimerait recevoir une carte postale : le Cap Sounion, en Grèce. "Les couchers de soleil sont extraordinaires, et puis c'est mon premier voyage en tant que jeune adulte", se rappelle la femme de 83 ans.

Du courrier et de la joie

Au delà des souvenirs, certaines comme Mauricette, 87 ans, se réjouissent de simplement recevoir des cartes : "oh oui ! j'en recevrait bien tous les jours. On change un peu de vie, on retrouve celle qu'on a connu avant. J'aime beaucoup. Je garde toutes celles que je reçois." Mine de rien, une simple carte vient casser la solitude, un des objectifs de la résidence. Pierre a hâte de répondre tout simplement aux correspondants : "c'est la plus belle chose. Ici, nous sommes un peu renfermés. Alors, recevoir une carte de personnes que nous ne connaissons pas, qui mettent leur nom, leur adresse, ça nous touche. C'est l'amitié." Et c'est Pierre, qui aura le mot de la fin : "J'adore les cartes postales, alors écrivez à Pierre Paneau, à l'EHPAD de Vermenton".

