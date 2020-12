Les résidents des EHPAD de Poitiers pourront aussi voir leur famille pour fêter Noël

Le gouvernement a décidé d'assouplir ses recommandations pour les fêtes de fin d'année. A Poitiers, plus de visites seront autorisées et les résidents qui le veulent pourront sortir fêter Noël chez leurs proches.

Les résidents des EHPAD de Poitiers vont ils pouvoir fêter Noel avec leurs familles ? Le gouvernement a décidé d'assouplir ses recommandations pour les fêtes de fin d'année. Un nouveau protocole est mis en place depuis le 15 décembre et jusqu'au 3 janvier. Les sorties des personnes âgées dans les familles sont autorisées tout comme et les visites plus nombreuses et "plus conviviales".

En Nouvelle Aquitaine, l'Agence régionale de santé a donné à son tour ses recommandations. Il faut concilier souplesse et une vigilance très stricte selon Valérie Jourdain directrice du service personnes âgées et personnes handicapées au centre communal d'action sociale (CCAS) de Poitiers. "En terme de visites des familles, on est autorisés à augmenter un peu la jauge en terme de nombre de visiteurs", explique-t-elle. Les règles varient en fonction des situations des établissements dans le département.

Faire un test en rentrant à l'EHPAD et "éviter pendant sept jours les contacts"

Pour les établissements du CCAS de Poitiers, les résidents qui sortiront passer Noël chez leurs proches devront passer à leur retour un test antigénique ou PCR. "Il y aura une période de surveillance au retour du résident. Il ne sera pas forcément autorisé à aller aux activités collectives car il faudra éviter pendant sept jours les contacts avec de multiples résidents dans le cas où il aurait été contaminé pendant le séjour dans la famille", détaille Valérie Jourdain.

On s'est fixé l'objectif de ne refuser aucune visite donc on a du personnel supplémentaire qui vient pour les fêtes - Manon Maillet, directrice de la résidence EHPAD Marguerite Le Tillier

Un véritable casse tête alors à Poitiers à la résidence EHPAD Marguerite Le Tillier, l'équipe fait tout pour que ce Noël soit le plus joyeux possible. Les sapins de Noel et les guirlandes sont installés un peu partout. L'EHPAD s'est paré de ses habits de lumières, cette année Manon Maillet la directrice met un point d'honneur à ce que tout le monde puisse voir sa famille. "On s'est fixé l'objectif de ne refuser aucune visite donc on a du personnel supplémentaire qui vient pour les fêtes", des personnes embauchées spécialement pour assurer les visites pendant les fêtes dans de bonnes conditions avec les familles.

Des familles qui ont peur pour leurs ainés

Sur les 89 résidents seulement six ont demandé à sortir fêter Noël chez leur proches. Beaucoup de familles ont peur de leur transmettre le virus. Un crève cœur pour les résidents même si les familles seront là pour eux. "Ma femme et ma fille viendront" se rassure Pierre un résident de 88 ans très ému de ne pas pouvoir assister au traditionnel repas du réveillon avec sa famille.

Pour Adrienne, une autre résidente de 95 ans ce sera également un nouveau Noël à l'EHPAD, le troisième pour elle. "Ils ont renoncé à venir finalement, heureusement qu'on a le téléphone. Et puis le personnel est très bien, je connais des gens ici. C'est un peu comme si j'avais une famille", raconte-t-elle.

L'équipe de la résidence multiplie les attentions. Après le grand repas de Noel et sa chorale vendredi 18 décembre. Ce sera bientôt le tour d'une animation vin chaud et pain d'épice avec à la clef une distribution de cadeaux.