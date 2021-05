Déconfinement en Mayenne : les résidents des Ehpad retrouvent eux aussi une "vie normale"

La deuxième phase du déconfinement a démarré ce mercredi matin avec la réouverture des boutiques, des cinémas, des musées, des terrasses de cafés et de restaurants. Dans les Ehpad, c'est aussi une nouvelle étape avec l'assouplissement des mesures sanitaires et la liberté d'aller et venir.

Liberté de recevoir des visites en chambre et de sortir de l'établissement, fin des "parloirs" en plexiglas : un protocole sanitaire plus souple entre en vigueur ce mercredi dans les maisons de retraite. Désormais, "la vie normale est la règle, et les restrictions sont l'exception", a expliqué la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.

Cet assouplissement a été rendu possible par les progrès de la vaccination anti-Covid - 99% des résidents et 82% des professionnels ont reçu au moins une dose - et par l'amélioration de la situation épidémique. Dans les Ehpad, "les résidents bénéficient du droit de voir leurs proches et du respect de leur liberté d'aller et venir", selon un document officiel du gouvernement envoyé aux directeurs d'établissement.

"Le plus dur est derrière nous grâce à la vaccination"

Ce retour à une vie presque normale, après plus d'un an de restrictions, est salué par Mickael Wanbergue, le président de la Fédération des directeurs d'Ehpad en Pays de la Loire, invité de France Bleu Mayenne ce mercredi : "Depuis le lancement de la campagne de vaccination, nous avons très, très peu de cas de contamination et quasiment plus de décès. C'est une sacrée avancée, ça nous permet de remettre en place des sorties, des visites, des repas collectifs. Le plus dur est derrière nous même si on doit rester prudent, on n'est pas à l'abri d'une mutation du virus, ce qu'on ne souhaite évidemment pas".

La règle du "premier cas positif au coronavirus", justifiant une remise en cause des mesures d'assouplissement, sera levée. Néanmoins, le protocole recommande qu'à partir de trois cas, c'est-à-dire l'apparition d'un foyer de contamination, des mesures de protection immédiates soient prises, pour une durée limitée.