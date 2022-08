Les résidents en Ehpad confinés à cause de la chaleur en Touraine

Les jours se suivent et se ressemblent cet été en Touraine. Et en particulier pour les résidents des EHPADS. Face aux vagues de chaleurs qui se succèdent, le personnel des maisons de retraite redouble de vigilance pour protéger les personnes âgées. A Joué-lès-Tours, dans l'établissement Debrou, le "plan bleu canicule " a été déclenché au début de l'été. Tout est fait pour inciter les résidents à rester au maximum à l'intérieur de la résidence. Les sorties sont limitées.

"On joue aux cartes"

"On a le droit de descendre dehors. Mais faudrait y aller au petit-déjeuner pour ne pas avoir trop chaud... Et on n'est jamais prêts", décrit Jacqueline. Elle est l'une des 240 résidents de l'EHPAD à Joué-lès-Tours. C'est la première fois qu'elle passe l'été ici : "depuis deux mois, on peut dire qu'on est cloîtrés".

Les sorties individuelles sont autorisées mais fortement déconseillées par le personnel de l'établissement. La plupart des résidents ne semblent pas trop dérangés. Françoise, résidente depuis quelques années à la maison de retraite Debrou, a toutefois tenté une petite promenade dans le jardin "On n'a pas pu rester. On est rentrés après dans la salle réfrigérée. Il faisait trop lourd dehors", raconte-t-elle. L'établissement est équipé de neuf pièces climatisées. Il s'agit notamment des salles de restauration ou de vie commune. Des jeux de sociétés sont laissés à disposition des résidents. Maxime garde le moral : "je ne m'ennuie pas. On joue aux cartes, à la belote."

Cinéma et spectacles nocturnes

Sur place, six médecins sont présents en cas de problèmes et "des agents canicules" sont également mobilisés, pour hydrater les résidents notamment. Du côté des activités, deux animatrices travaillent du lundi au vendredi. En raison de la chaleur, le programme a été adapté, détaille Sophie Rousseau, l'une des animatrices. "On privilégie les sorties nocturnes. La semaine dernière, on est allés voir le spectacle de la Scénoféérie de Semblançay. Et puis on a toujours les sorties cinéma, car les salles sont climatisées. Et après, le reste des activités, on les fait dans l'établissement dans les salles communes."

Les sorties extérieures sont ainsi limitées à une ou deux excursions par semaine, sans compter les quelques pique-niques et les promenades organisées dans l'enceinte de l'établissement. Le directeur de la maison de retraite, Abdelkabire Essalhi, défend ainsi les mesures : "Au regard du risque de coups de chaleur, c'est normal de reporter les activités extérieures. On doit la sécurité à nos aînés. On veille au sentiment de quiétude des résidents".