Les résistants Missak et Mélinée Manouchian vont entrer au Panthéon

Missak Manouchian et son épouse Mélinée vont entrer au Panthéon, confirme un conseiller d'Emmanuel Macron à France Inter ce samedi. Le président doit officialiser sa décision ce dimanche, à l'occasion du 83e anniversaire de l'Appel du 18-Juin, indique Jean-Pierre Sakoun, à l'origine du comité de soutien "Manouchian au Panthéon". La panthéonisation aura lieu le 21 février 2024, 80 ans après l'exécution de Missak Manouchian. Il sera donc accompagné de son épouse Mélinée, elle aussi résistante.

Missak et Mélinée Manouchian vont rejoindre de nombreux résistants entrés au Panthéon : Jean Moulin, mais aussi Geneviève de Gaulle-Anthonioz , Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay , panthéonisés en 2015. Les résistants René Cassin et Jospéhine Baker ont aussi les honneurs du Panthéon.

Réfugié en France

Après le génocide arménien en 1915, pendant lequel son père est tué, il est recueilli avec son frère aîné dans un orphelinat de Joubieh (actuel Liban), où il se découvre un goût pour l'écriture et apprend le métier de menuisier. En 1925, les frères Manouchian partent pour Marseille. Si Missak Manouchian exerce un temps comme menuisier dans la ville, il n'apprécie guère ce travail et monte avec son frère à Paris, où il est embauché comme tourneur à l'usine Citroën.

Arrêté et exécuté au Mont-Valérien

En 1934, le jeune homme rejoint le Parti communiste français (PCF) et le Comité de secours pour l'Arménie. Après le début de la guerre, en 1939, Missak Manouchian est interné comme communiste étranger dans un camp puis incorporé dans l'armée. À son retour dans Paris occupée en 1940, il poursuit son activité militante clandestinement, distribuant des tracts anti-hitlériens avec son ami Arsène Tchakarian.

Début 1943, Missak Manouchian rejoint le groupe armé de la résistance communiste, les Francs-tireurs et partisans - main-d'oeuvre immigrée (FTP-MOI), "pratiquement les seuls à l'époque à mener la lutte armée en région parisienne, parce que tous les groupes étaient tombés les uns après les autres", précise Denis Peschanski. Opérant sous des matricules et faux noms, la soixantaine de FTP-MOI, des Polonais, Italiens ou Arméniens, dirigés à compter de l'été 1943 par Missak Manouchian, mènent une centaine d'actions contre l'occupant : sabotages, déraillements, attaques de soldats.

Le résistant est arrêté le 16 novembre 1943 et exécuté le 21 février 1944 avec 21 autres résistants au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Sa femme Mélinée va l'accompagner au Panthéon

La femme de Missak Manouchian, Mélinée (1913-1989), est enterrée au cimetière d'Ivry près de Paris. Elle est aussi rescapée du génocide arménien. Elle avait rejoint la France avec Missak en 1925 puis la résistance. Juste avant d'être exécuté, son époux lui a écrit une lettre bouleversante : "Bonheur à ceux qui vont nous suivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement."

Le ministre aux Affaires européennes Roland Dumas rencontre Mélinée Manouchian en 1984 © AFP - JOEL ROBINE

Plusieurs résistants au Panthéon