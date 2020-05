Les responsables de la mosquée de Saint-Etienne ne veulent pas d'un déconfinement avant la fin du ramadan

Une idée qui passe mal parmi plusieurs responsables du culte musulman en France qui estiment qu'il pourrait y avoir là un traitement différencié entre toutes les fêtes religieuses, et favorisant le calendrier catholique.

Mais à 4 jours près, ce serait aussi la fête de l’Aïd el Fitr pour la fin du ramadan chez les musulmans prévue le 25 mai.

L’idée émise d’une différenciation des dates de réouverture a provoqué un peu de tension avec le culte musulman, certains imams réclamant d'ailleurs un retour des célébrations au 24 mai, veille de l’Aïd.

Une position que ne partage pas Youssef AFIF le directeur des affaires culturelles de la mosquée Mohamed 6 de Saint-Étienne, il préfère jouer la carte de la prudence vis à vis de l’épidémie.

Ce qui a crée un peu de tension, c'est cette idée du Premier Ministre d'avancer la date du déconfinement et beaucoup de musulmans ont fait le rapprochement entre le fait qu'on serait à 4 jours après la fête de l'Aïd et on ne serait pas loin des fêtes religieuses chrétiennes et juives. On a senti un peu de discrimination dans ce sens.