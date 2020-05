Les responsables religieux stéphanois face à l’avis du conseil d’état sur la réouverture des lieux de culte

,Le décret pris par le 1er ministre, le 11 mai dernier, confirmait les interdictions de rassemblement dans les églises, les mosquées ou les synagogues.

D’un coté les chrétiens, qui voudraient bien retrouver les églises pour les célébrations de l’ascension et de la pentecôte et de l’autre les musulmans, mais aussi les juifs, qui estiment qu’il ne faut pas brutalement remettre les lieux de culte en service sous peine de relancer l’épidémie. Une position que continue de défendre Youssef AFIF le directeur des affaires culturelles de la mosquée Mohamed 6 de Saint-Étienne, malgré l'avis du conseil d’état.

On doit garder à l'esprit le fait de respecter aussi les règles sanitaires, donc le dé-confinement doit être progressif. Ça fait plusieurs mois qu'on a pas le droit de fréquenter les lieux de culte. Le jour de la levée du confinement, si on a beaucoup de monde, on voit mal gérer le foule et ne prendre que dix personnes et laisser le reste à l'extérieu