Les Restos du cœur de la Corrèze organisent la collecte qu'ils n'avaient pu faire en mars dernier

Les Restaurants du cœur de la Corrèze comptent sur nous ce week-end. Depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche l'association caritative organise sa grande collecte alimentaire. Un rattrapage en fait. Les Restos corréziens, comme plusieurs autres en France, n'avaient pu faire cette collecte en mars dernier faute de bénévoles suffisants. La crainte du covid en avait fait renoncer un grand nombre.

La collecte pour la campagne d'été

Mais il fallait bien à un moment ou un autre rattraper ce manque explique la présidente de l'association caritative en Corrèze Annie Verdier-Marthon. "Cette collecte-là habituellement sert surtout pour la campagne d'été. Ça permet d'avoir une diversité plus importante sur nos produits". La présidente rappelle que les besoins les plus importants sont évidemment les denrées alimentaires mais aussi les produits d'hygiène et les produits pour bébé.

57 magasins

Mais les Corréziens donneront-ils autant que les autres années, en moyenne entre 30 et 35 tonnes ? "L'impact sera moins important que lorsqu'on est au mois de mars" craint Annie Verdier-Marthon. Car il n'y aura pas alors le grand concert des Enfoirés diffusé le vendredi en ouverture de la collecte normale de mars. Malgré tout les quelques 300 bénévoles mobilisés par l'association durant ces trois jours pour cette collecte nous attendent dans tout le département. "On a 57 magasins qui nous ont acceptés" précise la présidente qui rappelle qu'il y a 3200 personnes inscrites dans les 16 centres de distributions des Restos en Corrèze.