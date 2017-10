Les restaurants montpelliérains font de plus en plus la chasse au gaspillage alimentaire

Ce lundi, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour l'occasion, la jeune chambre économique de Montpellier récompense des restaurants du centre qui font la chasse au gaspillage alimentaire. On estime que chaque français gaspille en moyenne 20 kgs de nourriture par an

"Mon Resto Gaspi Zéro". Un slogan et désormais un nouveau macaron sur les vitrines d'une vingtaine de restaurants du centre ville de Montpellier. Une opération conduite par la Jeune Chambre Economique de la ville qui ce lundi, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, récompensera les établissements retenus pour leur action dans ce domaine. Ils se verront chacun remettre une charte "anti-gaspi" ainsi qu'un diplôme qui trouvera vite sa place entre la cuisine et le comptoir.

Mai-Lan et Nicolas s'affairent en cuisine, à une demi-heure du service de midi © Radio France - Guillaume Roulland

Parmi les "lauréats", la Coutinelle, un restaurant et salon de thé installé rue de l'université, en plein centre historique. Un couple de jeunes restaurateurs, Mai-Lan et Nicolas, ont ouvert leur établissement il y a tout juste trois ans. Un resto "zéro gluten", qui propose des plats cuisinés comme à la maison, à consommer sur place ou à emporter chez soi. Le couple n'a pas attendu la création de cette nouvelle charte pour faire la chasse au gaspillage alimentaire.

Ce que les clients ne ramènent pas chez eux, cela nourrit les poules de maman

Chaque jour désormais, que ce soit lors du service de midi ou celui du soir, Mai-Lan et Nicolas proposent systématiquement à leurs clients de ramener chez eux ce qui reste dans leur assiette. "Naturellement, les gens n'osent pas demander. Alors on le propose systématiquement. Au début, certains s'en offusquaient mais maintenant, ils sont plutôt agréablement surpris".

Nicolas dispose d'une importante réserve de "doggy-bags" pour ses clients © Radio France - Guillaume Roulland

Mais la chasse au gaspillage ne s'arrête pas à la salle de restauration. Elle commence d'abord en cuisine. Tous les déchets alimentaires font systématiquement l'objet d'un recyclage. "Ce que les clients ne ramènent pas chez eux, les poules de ma maman s'en chargent" confie Mai-Lan fièrement. Rien n'est donc perdu. Tout est consommé.

En revanche, pour ce qui concerne les déchets non-alimentaires, c'est un peu plus compliqué. "Le ramassage des déchets recyclables n'est assuré que le lundi dans le centre ville, et c'est notre jour de fermeture. Chaque soir, nous ramenons donc ces déchets chez nous ou ils trouvent leur place dans des containers appropriés" regrette Nicolas à qui cette contrainte rappelle au passage cette anecdote: "Un soir, nous avons été contrôlés par une patrouille de police qui nous a demandé d'ouvrir notre coffre. Les policiers, un peu intrigués, nous ont naturellement demandé ce que c'était que tout çà. On leur a expliqué et on a été autorisés à repartir".

La vie de restaurateurs de Mai-Lan et Nicolas pourrait donc être beaucoup plus simple. Mais cela voudrait dire qu'ils gaspilleraient beaucoup plus. Et çà, çà n'est pas vraiment dans leur ADN.

En attendant d'attérrir dans des containers prévus à cet effet, les déchets non-alimentaires de la Coutinelle s'entassent dérrière le comptoir du restaurant © Radio France - Guillaume Roulland

