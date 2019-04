Les restaurants vont-ils ouvrir le 1er mai à Dijon?

Les restaurants ouvriront-ils le 1er mai à Dijon ? Certains se posent encore la question car la législation est floue en la matière. Le 1er mai est un jour férié et chômé en France mais certaines entreprises peuvent faire travailler leurs salariés si elles prouvent qu'il y a nécessité de service.

Des restaurateurs verbalisés l'an passé à Dijon

C'est ce qui est arrivé à Dijon au restaurant étoilé, L'oiseau des Ducs, l'an passé. Pourtant cet établissement du groupe Bernard Loiseau était ouvert comme le reste des établissements du groupe le 1er mai. "Une convocation devant le délégué du procureur a eu lieu début avril avec un rappel à la loi. Suite à cela, la décision est prise, à contrecœur mais le restaurant restera fermé ce 1er mai" explique Alhame Buisard, la directrice générale du groupe Bernard Loiseau.

Prudence du côté de l'UMIH 21, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui a récemment rappelé à ses adhérents la loi et son application. Même si Patrick Jacquier son président, souhaiterait un cadre juridique plus clair sur l'ouverture des restaurants le 1er mai.

La ville n'est pas compétente sur le sujet

Pour travailler un 1er mai, un restaurant ou un hôtel ne peut pas demander une dérogation à la ville. "Elle n'a pas cette compétence" explique Anne bailbè,la directrice territoriale de la Direccte à Dijon. "C'est une compétence du législateur."

