Les restaurateurs de la Pointe rouge vent debout contre la démolition de leurs établissements

Les huit restaurants de bord de plage de la Pointe rouge vont devoir être démolis pour se mettre en conformité avec la loi littoral. C'est désormais la mairie de Marseille et non plus l'État qui gèrera le site.

Une pétition a déjà recueilli 10.000 signatures contre la démolition des huit restaurants de plage de la Pointe rouge. Application de la loi littoral qui veut que l'État rétrocède à la mairie la gestion de cette plage.

Un sursis a été accordé aux restaurateurs jusqu'à la fin de l'année, mais le 20 juin, les patrons de ces restaurants ont reçu une mise en demeure au 31 octobre prochain.

Le restaurant O'Pedalo sur la plage de la pointe rouge © Radio France - Laurent grolée

"On me demande de détruire le restaurant que j'ai acheté il y a 25 ans et à mes frais (50.000 euros). J'en suis sans voix." Patrice Moraldo, propriétaire du O'Pédalo

Une décision dramatique pour ces restaurants qui mettent en avant le "drame économique" que représente pour eux cette décision. Une centaine d'emplois directs et 500 emplois indirects sont menacés.

Ces établissements sont pour certains installés depuis un demi siècle à la Pointe rouge