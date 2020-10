Coronavirus : les restaurateurs de Montpellier redoutent le passage en alerte maximale

Depuis le point hebdomadaire donné par Olivier Véran le 8 octobre, les cafetiers et restaurateurs montpelliérains retiennent leur souffle. Annonçant un sursis accordé à Montpellier, le ministre de la santé a précisé qu'un passage en alerte maximale serait envisagé dès lundi 12 octobre si la situation sanitaire continue de se dégrader.

De quoi attiser les craintes d'Alexandre Caron. Vendredi 9 octobre, le gérant de la brasserie Chez Boris avait quitté son comptoir pour venir apporter son soutien à un collègue dont l'établissement a été fermé pour 30 jours sur décision préfectorale. En cause, le non-respect des règles de distanciation sociale dans l'établissement.

Inquiet de voir son activité de nouveau amputée par le durcissement des mesures, Alexandre Caron se sent avant tout oublié par les pouvoirs publics.

Non seulement on n'est pas écouté mais on n'est pas accompagné. En ce moment, on nous prévient d'une journée sur l'autre pour nous dire quelles mesures mettre en place. Ça pose des problèmes sur la gestion des salariés et sur les stocks. C'est ingérable.