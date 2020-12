Les restaurateurs de Sarlat s'unissent pour cuisiner 200 repas solidaires

C’est une première à Sarlat. Huit restaurateurs de la ville ont réunis leurs chefs ce mardi matin, pour cuisiner bénévolement un repas de fête dans la cuisine du Colombier,pour quelque 200 personnes âgées ou nécessiteuses. Au menu : velouté de butternut et châtaignes, foie-gras mi-cuit et son chutney de gingembre, sauté de veau au cidre et aux morilles, écrasé de pommes de terre truffé, avant une bûche de Noël. C'est la mairie qui a acheté les denrées, et notamment les 50kg de viande de veau, 10kg de foie-gras, le kilo de morilles et les 500 grammes de truffes noires. Ce repas de fête coûte à peine 10€ par personne, grâce au travail bénévole des cuisiniers. L'idée de ce premier repas solidaire à Sarlat est venue lors d'une réunion informelle à la mairie, et tous les restaurateurs disponibles ont répondu présent.

Tous les restaurateurs que j'ai appelés voulaient être présents" - Jérôme Négrevergne, vice-président de l'association de commerçants Avenir Sarlat

L'idée de ce repas solidaire a été lancée lors d'une réunion des restaurateurs à la mairie, et Jérôme Négrevergne, le patron du "Pub" et vice-président de l'association des commerçants, a constaté l'enthousiasme immédiat des cuisiniers, actuellement frustrés par la fermeture de leur établissement : "puisque nos affaires sont fermées, la mairie nous a suggéré de faire un plat pour des gens, mais pour la logistique on a préféré se rassembler dans la même cuisine [...] et ont a décidé de faire plaisir à des gens qui ont pas forcément les moyens ou l’habitude d’aller au restaurant. Ca nous fait plaisir et je pense qu'on le refera l’année."

Jérôme Négrevergne, patron du "Pub", et vice-président de l'association de commerçants Avenir Sarlat Copier

Le menu solidaire de Sarlat - Mairie de Sarlat

Les cuisiniers de "L'adresse", "l"Entrepôte", "La Brasserie Costa", la Romane, "Le Pub", "Le Jimmy's", "Le Bistrot", et de "Le Food and Co" ont cuisiné les 200 parts ce mardi matin. Ils seront distribués ce mercredi par la mairie aux bénéficiaires de la Croix-Rouge, du Secours populaire, des Restos du cœur et du centre communal d'action sociale