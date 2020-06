Les restaurateurs de Vendée lancent un appel à leurs clients

Gardez vos masques, s'il vous plait ! C’est le message que veut faire passer, en Vendée comme dans d’autres départements, l’Union des métiers et des Industries de l’hôtellerie (UMIH). Beaucoup de clients refusent de porter le masque, ce qui met les professionnels en difficulté.

L’Union des métiers et des Industries de l’hôtellerie (UMIH), vient d’écrire au ministre de l’intérieur pour l’alerter : un grand nombre de restaurateurs annoncent avoir des difficultés à faire respecter les règles sanitaires par leurs clients. Ces derniers refusent apparemment souvent le port du masque, obligatoire dès qu’on est debout. En clair, ils se "lâchent," et du coup, les professionnels sont en difficulté.

En Vendée, c’est aussi auprès des clients eux-mêmes que l’UMIH veut faire passer le message. « Nos professionnels risquent une fermeture administrative s’ils ne font pas respecter ces règles » explique Peggy Blanchard, la directrice de l’Union dans le département. « Et ceux qui veulent appliquer la règle sont punis, parce que les clients vont voir ailleurs. Il y a de la déception, parce que pendant le confinement, il y a eu des messages de solidarité, et là, ce n’est plus le cas".