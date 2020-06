Les restaurateurs demandent la gratuité des terrasses en Vaucluse

L'UMIH 84 demande la gratuité des terrasses et leur agrandissement si nécessaire sans gêner les riverains. L'union des métiers et des industries de l’hôtellerie a écrit aux 151 municipalités du département, seules 23 ont répondu.

L'UMIH alerte tous les maires de Vaucluse sur la relance des cafés et restaurants. L'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie a envoyé une lettre début mai aux 151 municipalités du département. Elle demande la gratuité et l’agrandissement des terrasses, lorsque ces dernières n'entrainement aucune gêne pour les riverains, afin de permettre un meilleur redémarrage des bars et restaurants.

Sur 151 communes, l'UMIH n'a reçu que 23 réponses, parmi elles des communes qui ne perçoivent déjà pas de taxe pour les terrasses. La profession précise qu'il ne s'agit pas d'un report d’échéance, mais un véritable soutien à la filière. Tous les restaurateurs sont invités à solliciter leur maire dès à présent par écrit.

De nombreuses villes ont déjà annoncé une gratuité du domaine public pour les cafetiers et restaurateurs comme Carpentras, Orange et Avignon. Certains maires nouvellement élus, comme Vincent Faure, à Sainte Cécile les Vignes, assurent que la question sera votée dans les prochains jours lors des premiers conseils municipaux.