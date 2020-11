Les restaurateurs et les produits locaux du Gard mis à l'honneur à travers une vidéo

Gard Tourisme et l'UMIH 30 se mobilisent pour valoriser la restauration et les producteurs locaux par le biais d'une vidéo diffusée largement sur les réseaux sociaux.

Pour soutenir les producteurs et les restaurateurs locaux, Gard Tourisme et l'UMIH 30 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) lancent une vaste campagne de communication auprès des Gardois à travers une vidéo. Le film débute par le témoignage du président du site remarquable du goût de l'oignon doux des Cévennes. Il met à l'honneur les produits gardois, du producteur au restaurateur qui les transforme. La vidéo est diffusée sur la chaîne You Tube de Gard Tourisme ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter. Son objectif est d'inciter la consommation locale en circuit court, d'inciter les commandes pour les plats à emporter chez les restaurateurs. "Un film qui permet aussi de garder un lien avec les touristes qui ne peuvent pas se déplacer" explique Gard Tourisme.