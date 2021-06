Déconfinement : les restaurateurs du Mans sont prêts pour la réouverture en intérieur

Guillaume Cerisay gérant du restaurant Les Fils à Maman va condamner une table sur deux à l'intérieur de son établissement, et profiter de l'étage pour espace encore plus ses clients.

Manger et boire des coups en intérieur, c'est désormais possible à compter de ce mercredi 9 juin. Pour cette troisième étape du déconfinement, les restaurateurs et barmen vont pouvoir accueillir leurs clients à l'intérieur de leur établissement à hauteur de 50% de leur capacité d'accueil avec des tables de six par groupe. Les terrasses quant à elles vont passer à une capacité de 100% et les services vont pouvoir être plus longs avec un couvre-feu repoussé à 23 heures.

Il faut encore plus jouer le jeu.

Dans la rue du port au Mans, David Rouet, responsable du Delirium Café, a bien préparé la réouverture de la salle intérieure de son bar à bière. Il a décidé de mettre en place un protocole des plus stricts pour limiter au maximum les risques de contaminations. "On va condamner la moitié du bar, l'étage on va le diviser en deux, il va y avoir des barrières de balisage pour fixer les passages, des plexiglas entre les tables. L'objectif, c'est vraiment d'assurer la jauge à 50% à l'intérieur". Un bar qui a ouvert il y a un peu moins d'un an (25 juin 2020) et qui espère cette fois-ci ne pas devoir refermer à cause du Covid-19. "Le staff est préparé car il a travaillé avec le virus l'été dernier, mais je pense que là il faut encore plus jouer le jeu, quitte à exagérer les règles. Il faut vraiment être conscient de ce que l'on a traversé pour ne pas avoir à le retraverser donc l'ouverture en intérieur oui mais la plus stricte possible", assure David Rouet.

Se déplacer seulement pour aller aux toilettes

Au sein du restaurant Le Fils à Maman rue du Pont Neuf, la réouverture en salle est très attendue. Le propriétaire, qui a aussi la chance d'avoir un étage, va condamner une table sur deux et rajouter quelques couverts à l'extérieur de son établissement. Quant à l'aération, les velux et fenêtres seront continuellement ouverts. Pour le gérant Guillaume Cerisay, l'inquiétude reste surtout au niveau de la déambulation des clients à l'intérieur du restaurant : "La seule possibilité pour eux d'être debout, c'est juste pour aller aux toilettes car, même l'encaissement, on doit le faire à table pour limiter les déplacements et les personnes debout. J'espère donc que les clients auront vite compris la règle".

A partir de ce mercredi 9 juin les terrasses vont passer à 100% de leur capacité d'accueil. © Radio France - Jean Rinaud

Un couvre-feu à 23 heures plus que favorable

Du côté du Comptoir et du Liberta, le gérant des deux restaurants Rodolphe Laferrière se réjouit surtout du couvre-feu décalé à 23 heures. "Ça va tout changer car jusqu'à maintenant faire des services le soir en restauration jusqu'à 21 heures, c'était difficilement gérable. Il fallait que les gens soient présents vers 19 heures, ce qui n'est pas toujours dans leurs habitudes. Du coup on servait principalement des apéros et des tapas. Là, c'est différent, on va pouvoir revenir à deux services, sans se précipiter et avec plus de repas, ce qui va être beaucoup plus rentable pour nous".