Les Restos du coeur : 1,2 millions de repas servis l'an dernier dans la Marne

Il n'est que 10h du matin, mais déjà, une longue file d'attente s'est formée à l'entrée des locaux des Restaurants du coeur, rue des poissonniers à Reims. Ce lundi 22 novembre marque le début de la 37ème campagne d'hiver de l'association. "C'est le lancement, c'est pour ça qu'il y a du monde, ensuite ça devrait se calmer un peu, même si on verra toujours les habitués", souligne Gérard, bénévole en train de distribuer des légumes et des conserves.

Les habitués sont en effet nombreux, mais les nouveaux inscrits aussi, poussés dans les locaux des Restos par la crise sanitaire et économique du Covid-19. "On ne peut pas encore donner de chiffres, parce que les inscriptions se poursuivent", précise Yves Fouquet, directeur départemental des Restos du coeur dans la Marne, "Ce que l'on voit c'est que 40% de nos bénéficiaires sont des familles monoparentales et qu'il y a de plus en plus d'étudiants". Une distribution par semaine, le samedi, est d'ailleurs consacrée aux étudiants marnais.

Les Restos du coeur de Reims, rue des poissonniers © Radio France - Aurélie Jacquand

Aristide et Yamina, deux bénévoles des Restos du coeur de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

450 bénévoles dans toute la Marne

Franchir le seuil de l'association n'est jamais simple, mais à l'intérieur, c'est la bonne humeur qui domine, notamment grâce aux sourires des bénévoles comme Christiane, 92 ans : "Ca fait 21 ans que je viens ici ! Ca me plaît beaucoup, ça me fait un contact avec les gens et puis je leur rends service".

Pendant qu'elle distribue des yaourts, Aristide lui, offre des saucissons et des boissons. Cet étudiant est en stage au sein des Restos du coeur : "On découvre beaucoup de choses, des milieux que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Ca fait mal aussi de voir des étudiants comme moi. C'est une leçon de vie de faire un stage aux Restos".

La prochaine date importante pour l'association sera au mois de mars, pour la grande collecte des Restos du coeur.