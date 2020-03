Les Restos du Coeur à Brest manquent de bénévoles pour la collecte nationale

C'est un appel aux bonnes volontés : les Restos du Cœur cherchent des bénévoles d'un jour pour la collecte nationale des 6 et 7 mars dans la région de Brest. "Il nous faut entre 300 et 350 personnes pour être présents dans les 25 magasins", explique Valérie Brouard, qui supervise la collecte.

Des équipes à renforcer

"Il nous manque encore du monde, notamment sur les fins de journée, précise Valérie Brouard. À Brest, ça va, mais il y a encore des _places libres dans des magasins de Guipavas ou Plougastel_". Les créneaux du samedi après-midi sont particulièrement touchés.

Quand il manque une personne sur les grands magasins où on a huit bénévoles, ça va. Mais sur les petits où on en a que deux, c'est la cata !

Les équipes des Restos savent qu'il faudra jongler pour trouver des renforts jusqu'à la dernière minute : "on ne désespère pas car on a multiplié les appels et les candidatures arrivent petit à petit, lance la bénévole. Mais le jour de la collecte, c'est toujours le stress total, ça téléphone dans tous les sens pour _trouver des plans B si des bénévoles se désistent_". Les équipes tentent donc de prévoir une marge au cas où.

"Être enthousiaste et aimable"

Être bénévole d'un jour lors de cette collecte n'a rien de bien sorcier. Mission principale : distribuer des flyers à l'entrée des magasins auprès des clients et réceptionner les denrées à la sortie. "Il suffit d'être aimable et bienveillant même quand les gens ne sont pas réceptifs", lance Valérie Brouard. Elle veille à ce qu'un bénévole permanent ou habitué de la collecte soit présent dans chaque équipe pour guider les novices. "On va un peu à la pêche pour trouver de nouveaux volontaires, on a des gens de tous horizons pour la collecte y compris des jeunes", précise-t-elle.

Le noyau dur de bénévoles réguliers permet de renforcer les effectifs dans les jours suivants : "on ferme le centre la semaine qui suit la collecte pour finir de trier, mais on sait très bien qu'ils vont venir ranger et faire le grand ménage, lance Marie-Noëlle Grall, responsable du centre de Brest. L'image de Coluche est très présente ici dans la tête de tout le monde".

Comment s'inscrire ?

Si vous souhaitez être bénévole pour la collecte, il est possible de choisir un, deux ou trois créneaux sur le vendredi et le samedi : 8h45-12h30, 12h15-16h30, 16h15-fermeture (entre 19h et 21h).

Vous pouvez vous inscrire directement en passant au centre de Brest (27 rue Roger Salengro, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h), par téléphone au 09 60 43 05 22 ou par mail à l'adresse brestrestos@wanadoo.fr.