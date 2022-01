Les Restos du Cœur cherchent 300 bénévoles dans la Marne pour leur campagne nationale de dons

Comme chaque année, les Restos du Cœur lancent leur grande campagne de dons. Elle se tiendra les 4, 5 et 6 mars prochains. Dans la Marne, l'association souhaite recruter 300 bénévoles.

"On est déjà plus de 200, avance Marceau Locquegnies, responsable de la collecte nationale pour le département de la Marne. On cherche entre 250 et 300 bénévoles de plus." Parmi ces nouveaux arrivants, l'association aimerait plus de jeunes et plus d'hommes. "On manque de mixité, déplore Valérie Mélis, qui s'occupe des relations avec les supermarchés partenaires. On a beaucoup de femmes et beaucoup de personnes âgées. Alors si je dois lancer un appel : plus de jeunes et plus de garçons."

Les Restos du Coeur à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Marceau Locquegnies tient aussi à préciser : "Ces nouveaux bénévoles peuvent être ponctuels. C'est-à-dire qu'ils ne participeraient qu'à cette collecte nationale. On demande au minimum deux heures sur l'un des trois jours. Après, si certains veulent rester plus longtemps, on sera bien content !"

Leur objectif, collecter 100 tonnes de dons. A titre de comparaison, en 2019, les Restos du Cœur marnais avaient collecté 72 tonnes et l'an dernier, 67.

Une collecte dématérialisée

Nouveauté cette année, la collecte de dons se dématérialise. Le principe, des codes barre aux caisses des supermarchés d'une valeur de 5, 10 et 20 euros. Les Restos du Cœur recevront ensuite la somme scannée.

"Ce système sera surtout dans les magasins sans bénévole", détaille Marceau Locquegnies.

Pour devenir bénévole :

- Directement sur le site des Restos du Cœur, en cliquant ici.

- En contactant les Restos du Cœur de la Marne au 09.83.72.11.90 ou par mail : ad51.siege@restosducoeur.org