Les Restos du cœur cherchent encore 90 bénévoles pour leur grande collecte en Loire-Atlantique

Les Restos du coeur de Loire-Atlantique manquent encore de bénévoles pour leur grande collecte des 8, 9 et 10 octobre. Ils cherchent encore 90 personnes pour aller récupérer de la nourriture et des produits d'hygiène.

Les Restos du cœur de Loire-Atlantique ont besoin d'aide. Ils cherchent encore 90 bénévoles pour leur grande collecte des 8,9 et 10 octobre qui doit permettre de refaire les stocks de nourriture et de produits d'hygiène pour tenir jusqu'au printemps. D'autant plus que les effets de la crise sanitaire sont toujours là et qu'ils ont vu le nombre de leurs bénéficiaires augmenter considérablement ces derniers mois.

200 tonnes denrées alimentaires et de produits d'hygiène collectés au printemps

Les Restos espèrent donc faire aussi bien qu'au printemps où ils avaient collecté 200 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, un record pour la Loire-Atlantique. Si vous avez du temps pour les aider, vous pouvez contacter directement l'un des 33 centres de distribution du département ou vous inscrire en ligne pour être présent à l'entrée des supermarchés de l'agglomération nantaise.