Vesoul : les Restos du cœur cherchent une vingtaine de bénévoles pour faire face à la hausse de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires augmente et le nombre de bénévoles diminue. Voilà la situation actuelle aux Restos du cœur à Vesoul. A cause de l'inflation et de l'augmentation des prix de l'énergie, de plus en plus de personnes s'inscrivent pour bénéficier de l'aide de l'association créée par Coluche. "Je dis toujours que l'objectif des Restos c'est de faire diminuer le nombre de personnes que l'on accueille, malheureusement le constat qu'on fait récemment c'est que les personnes accueillies augmentent", souligne Laurent Goguet, le président des Restos du cœur en Haute-Saône. Sur la campagne d'été, il y a eu une hausse de 25% des inscrits au centre Montmarin et 34% au centre Lafayette. C'est beaucoup plus que l'augmentation moyenne départementale qui est de 13%.

Encore plus de bénéficiaires en hiver

Une situation qui risque de s'empirer dans les prochains mois. "Les Restos ont adapté leur barème d'accès aux aides", explique Laurent Goguet. Ils ont été élargi pour prendre en compte la précarité énergétique. "On s'attend à 7%, 8%, voire 10% d'augmentation en plus avec, en conséquence, des besoins en organisation", précise le président de l'association départementale.

C'est pour cela que les Restos du cœur passent un appel à la mobilisation à Vesoul. Les nouveaux bénévoles seront amenés à faire de la logistique, de la gestion des stocks, de la collecte ou encore l'inscription des nouveaux bénéficiaires. Des tâches qui demandent un peu de compétences. "On peut arriver avec l'envie de faire une activité qu'on n'a pas forcément pratiqué dans notre métier", rassure William Dihars, le référent ressources bénévoles. Il existe des formations en ligne ou en présentiel qui sont très complètes.

Informations pratiques

Pour s'inscrire comme bénévole aux Restos du cœur , il faut remplir une fiche en cliquant sur ce lien .